أســــــرة
تجنب أضرار الأكل السريع
تناول الطعام بسرعة يسبب عسر الهضم وزيادة الوزن يشدد الاختصاصيون على تجنب الأكل بشكل سريع، نظرا للمشاكل الصحية التي يمكن أن تترتب عن ذلك. ومن بين الأضرار التي يسببها الاكل السريع، عسر الهضم، إذ يؤكد الاختصاصيون أن الشخص قد يشعر بالانزعاج وثقل كبير في المعدة، ويزول تدريجًا عندما يستطيع الجسمأكمل القراءة »
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