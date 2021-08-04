الرياضة
المقتريض: الأزمة أثرت علينا
رئيس الدفاع قال إن بنشيخة سيستمر وجلب ثلاثة لاعبين ويفاوض ستة أوضح عبد اللطيف المقتريض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن الفريق مر بسنة صعبة، بسبب مجموعة من الإكراهات، أبرزها جائحة كورونا. وكشف المقتريض خلال ندوة صحافية عن بعد أن أغلب الفرق الوطنية عانت بشكل كبير، وأن فرقا عريقةأكمل القراءة »
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