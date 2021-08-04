حوادث
إدانة مروج مخدرات بالجديدة
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة شاب والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل جنحة الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة الأشخاص وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم استعمال الكمامة وعدم إنجازه لبطاقةأكمل القراءة »
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