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الصنادل المسطحة… إطلالة الصيف
تعتبر الصنادل المسطحة من قطع الأزياء المهمة التي تعرف إقبالا كبيرا خلال الصيف الجاري، خاصة أنها تعد الاختيار الأفضل باعتبارها من أنواع الأحذية التي توفر الراحة. ولا تخلو الصنادل المسطحة خلال فصل الصيف من أي خزانة، بسبب سهولة الحركة بها، كما أنه تعرض للبيع تصاميم رائعة تتميز بالفخامة والأناقة، والتيأكمل القراءة »
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