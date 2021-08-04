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العثماني: لا أحد يرفض ترشيح بنكيران
قال إن الإجراءات الاحترازية الجديدة مؤقتة ونعول على التلقيح قال سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، إن بنكيران غير مستبعد من الترشح للانتخابات المقبلة، ولا يوجد شخص واحد في الحزب يرفض ترشيحه، وإن ما يروج في موضوع “المنع” مجرد أوهام من وحي الخيال. وتوقع العثماني، الذي حل ضيفا علىأكمل القراءة »
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