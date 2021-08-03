وطنية
أيت الطالب يستغيث بالطلبة لإنجاح التلقيح
مئات الممرضين المتدربين سيرفعون من نسب الملقحين وسيخففون من الضغط تبين بما لا يدع مجالا للشك، أن توسيع قاعدة الفئة المستهدفة بالتلقيح، ضاعف الضغط على مراكز التلقيح، وأدى إلى الاكتظاظ، وأصبح يهدد بظهور بؤر وبائية، وهو ما جعل وزارة الصحة، تفكر في إشراك طلبة المعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة،أكمل القراءة »
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