الرياضة
الشابي يستغني عن مساعديه
لائحة المغادرين تثير الجدل والفريق يظهر بالقميص الجديد أمام روما استغنى لسعد الشابي، مدرب الرجاء، عن مساعديه محمد البكاري، وأحمد العينين، مدرب حراس المرمى، في إطار إعادة الهيكلة، استعدادا لانطلاقة الموسم المقبل. وأخطر الشابي المكتب المسير، مباشرة بعد فترة من الراحة، بعد نهاية البطولة، أنه لم يعد في حاجة لخدماتأكمل القراءة »
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