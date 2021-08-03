الصباح الفني
البسطاوي يخصص صفحته للأدعية
خصص الفنان، هاشم البسطاوي، حسابه في «إنستغرام» لنشر الأدعية الدينية والنصائح بعد اعتزاله بشكل مفاجئ قبل أشهر من المشهد الفني. و أعلن هاشم البسطاوي اعتزاله عبر تدوينة على حسابه في موقع تبادل الصور و الفيديوهات «إنستغرام» بشكل مفاجئ، ليظل سبب اعتزاله مجهولا لحدود الساعة. و أثار هاشم البسطاوي ضجة كبيرة،أكمل القراءة »
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