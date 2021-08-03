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التحقيق في مشاريع مرشحين كبار

منذ دقيقتين
المجلس الأعلى للحسابات يدقق في صفقات التنمية البشرية بجماعات ترأسها وزراء سابقون   شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص وثائق مشاريع، تم تمويلها عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في جماعات كان يرأسها مسؤولون حكوميون سابقون وسياسيون، بعضهم مرشح للاستحقاقات الانتخابية. وأفادت مصادر أن مهمات المراقبة التي يباشرها قضاةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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