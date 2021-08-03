الأولى
التحقيق في مشاريع مرشحين كبار
المجلس الأعلى للحسابات يدقق في صفقات التنمية البشرية بجماعات ترأسها وزراء سابقون شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص وثائق مشاريع، تم تمويلها عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في جماعات كان يرأسها مسؤولون حكوميون سابقون وسياسيون، بعضهم مرشح للاستحقاقات الانتخابية. وأفادت مصادر أن مهمات المراقبة التي يباشرها قضاةأكمل القراءة »
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