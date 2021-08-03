وطنية
إلزام البنوك بصياغة العقود بالعربية
ألزم بنك المغرب مختلف المؤسسات البنكية بالالتزام بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي ينص على أنه يتعين مصاحبة كل عقد محرر بلغة أجنبية بنسخة باللغة العربية، ويمنح للزبون حق اختيار اللغة التي يحرر بها العقد. ورغم أن هذا المقتضى يعود لسنوات إلا أن عددا من البنوك لا تحترمه وتواصل إصدار الوثائقأكمل القراءة »
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