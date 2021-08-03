الأولى
لا خوف على حياة الملقحين
دراسة: 99 في المائة من وفيات كورونا راح ضحيتها المستهترون باللقاحات انتشر وابل من الإشاعات حول عدم نجاعة اللقاحات، خاصة بعد إصابة أشخاص ملقحين بالعدوى، وهو ما يعتبره مروجو الإشاعات، دليلا على أن اللقاحات لا تحمي من دخول الإنعاش أو الوفاة، لكن بالمقابل تبين النتائج العلمية، التي أفرجت عنهاأكمل القراءة »
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