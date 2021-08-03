حوادث
اعتقال مروج أوراق بنكية مزيفة
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، صباح أول أمس (الأحد)، على الوكيل العام باستئنافية فاس، شخصا عمره 52 سنة، لتورطه في قضية تزييف العملة الوطنية والأجنبية وعرضها للتداول، بعد يومين من اعتقاله من طرف عناصرها، متلبسا بحيازة أوراق بنكية مزيفة. وأوقف المتهم متلبسا بمحاولة تصريف ورقة بنكية مزيفةأكمل القراءة »
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