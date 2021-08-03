حوادث
التحقيق مع متهم بهتك عرض ابنته
استأنف دفاع خمسيني من عائلة فاسية مشهورة، أخيرا، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى إيداعه سجن بوركايز بعد اتهامه بهتك عرض ابنته وفض بكارتها، بداعي توفره على كل الضمانات القانونية للتحقيق معه في حالة سراح، قبل عرضه على الغرفة الجنحية لاتخاذ المتعين قانونا. وأمر القاضي بإيداع المتهم بعد الاستماع إليه إعدادياأكمل القراءة »
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