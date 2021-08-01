الملك يهنئ الرئيس البنيني بالعيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البنين، باتريس تالون، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لتالون، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب البنين بمزيد التقدم والازدهار، مشيدا بالدينامية المتجددة التي أضفاها البلدان على تعاونهما الاقتصادي، مما يمهد السبيل لبناء شراكة متعددة المجالات تعود بالنفع على الطرفين.

ومما جاء في برقية الملك ” أؤكد لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل توطيد العلاقات المتميزة بين المغرب والبنين والإسهام في تحقيق اندماج إقليمي إفريقي متين ودائم”.