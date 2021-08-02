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الصباح السياسي

مواصلـة التحـرك نحـو التنميـة

منذ دقيقة واحدة
سجود قال إن الملك يضع في صلب انشغالاته تثبيت النموذج التنموي على سكته بتعاقد متجدد قال عبد اللطيف سجود، القيادي في حزب الاستقلال إن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك ، مساء أول أمس (السبت)، إلى الأمة لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، لا يمكن قراءته إلا في تكامله ونسقه المتماسك الذيأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة

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