بانوراما
جدير بالزيارة
مقهى الأوداية… عبق التاريخ توجد بالرباط، العاصمة الإدارية للمملكة، العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها والاستمتاع بجمالها وقضاء بعض الوقت فيها، من بينها أشهر مقهى في الرباط، والذي يحمل تاريخا مهما، ويتعلق الأمر بمقهى “الأوداية”. ففي هذا المكان يمكن الاستمتاع بتذوق الحلويات التي تعرض على الزوار باختلاف أشكالها ومذاقاتها، بالإضافةأكمل القراءة »
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