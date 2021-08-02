بانوراما
قيمة غذائية
التين الشوكي يقوي جهاز المناعة يعتبر التين الشوكي من الفواكه الأكثر استهلاكا خلال فصل الصيف، والذي قد يكون الإقبال عليه بسبب طعمه اللذيذ، لكن كثيرين لا يعرفون فوائده الصحية الكثيرة، ومنها مساعدته على تقوية جهاز المناعة. ومن فوائد التين الشوكي أنه مضاد قوي جدا للأكسدة، سيما أنه غني بمادة ب”الفلافونويدات”أكمل القراءة »
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