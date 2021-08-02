بانوراما
تاويل
إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة يفاجئ الكثير من الأشخاص بتغير رائحة الثلاجة فتصير كريهة، بسبب بقاء بعض الأطعمة الفاسدة فيها، أو عدم تغطية أطعمة تمتاز برائحتها القوية مثل السمك. من بين النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إزالة الرائحة الكريهة من الثلاجة، استعمال خليط مكون من بيكربونات الصودا والماء،أكمل القراءة »
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