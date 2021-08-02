تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تفشي سلالات “كورونا”

تراجعت أسعار النفط الخام بمقدار واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مقارنة مع آخر إغلاق (الجمعة)، وسط تخوفات من قيود قد تعيد فرضها اقتصادات رئيسة حول العالم، بسبب تفشي سلالات فيروس كورونا.

وهكذا، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.01 بالمئة أو 76 سنتا إلى 74.65 دولارا للبرميل.

كما هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم شتنبر بنسبة 0.92 بالمئة أو 68 سنتا إلى 73.27 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع مدفوعا ببدء تحالف “أوبك+” تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، ضمن اتفاقية خفض إنتاج بدأت في ماي 2020.