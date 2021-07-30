أنابيك : إدماج أزيد من 85 ألف شخص في الحياة النشيطة

قامت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بإدماج 85 ألف و892 شخص في الحياة النشيطة خلال 2020، رغم تأثير جائحة كوفيد 19.

وأفادت حصيلة لأنشطة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم 2020 تم عرضها خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة أمس الخميس بالرباط، برسم الدورة الأولى من 2021، بأن 6001 مقاولة استفادت من عقود إلادماج المحسنة.

كما استفاد، حسب الحصيلة، 28 ألف و 90 شخصا من فرص تحسين قابلية التشغيل وتمت مواكبة 6864 شخصا من حاملي مشاريع التشغيل الذاتي، مما نتج عنه إنشاء 2063 مقاولة و نشاط اقتصادي. أما في ما يخص خدمات المواكبة في البحث عن شغل، فقد استفاد 128 الف و450 شخصا من المقابلات التشخيصية التي تقوم بها الوكالة، في حين شارك 85 الف و257 شخصا في ورشات البحث عن شغل سواء حضوريا أو عن بعد.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على مساهمة التكيف السريع لأطر الوكالة مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد 19 و الحجر الصحي في 2020 في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بنفس الجودة و الوتيرة، وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة في تقديم الخدمات سواء للمشغلين أو الباحثين عن شغل أو حاملي مشاريع التشغيل الذاتي.

وقد توجت أشغال المجلس بالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة برسم الدورة الثانية من 2020 والمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2020 وتقديم وحصر الحسابات المالية للوكالة برسم نفس السنة. وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال أنور العلوي الاسماعيلي مدير التواصل بالوكالة أن هذا الاجتماع مناسبة تقدم فيها الوكالة كل ما قامت به خلال السنة ليتمكن أعضاء المجلس الاداري من الاطلاع على أشغالها والمصادقة على حصيلتها.

وأضاف أنه تم أيضا بهذه المناسبة، إطلاع المجلس الإداري على الاتفاقيات المبرمة من طرف الوكالة للفترة الممتدة بين الدورة الثانية برسم 2020 و الدورة الأولى برسم سنة 2021 و عرض مشاريع القرارات و اعتمادها الى جانب حصر ميزانية الوكالة للسنة المقبلة بتشاور مع الوزارة الوضية وقطاع المالية.