طنجة-تطوان-الحسيمة : نسبة الملء بسدود الجهة تفوق 62 في المائة

تفوق نسبة الملء بالسدود الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة معدل 62.64 في المائة من الحقينة الإجمالية لهذه السدود ،التي تتجاوز 1721 مليون متر مكعب.

وأفاد تقرير حول الحقينة اليومية للسدود، الصادر عن المديرية العامة للمياه التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأن المخزونات المائية الإجمالية لسدود الجهة بلغت، إلى غاية أمس الخميس، 1078.62 مليون متر مكعب، مقابل 871.5 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعزى هذا الارتفاع المهم في مخزونات مياه السدود بين السنتين الماضية والحالية إلى الشروع في ملء سد دار خروفة (إقليم العرائش)، والذي يسجل مخزونا يصل إلى 228.7 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 47.6 في المائة.

كما يسجل سد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، مخزونا مائيا يناهز 547.7 مليون متر مكعب (81.4 في المائة)، مقابل 616.9 مليون متر مكعب العام الماضي (91.7 في المائة).

وبإقليم تطوان، وصل المخزون المائي بسد الشريف الإدريسي 118.3 مليون متر مكعب (97.2 في المائة)، بينما يحصر سد النخلة ما مجموعه 3.17 مليون متر مكعب (75.2 في المائة).

كما سجلت السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة مخزونا يبلغ 19.9 مليون متر مكعب بالنسبة لسد ابن بطوطة (68.3 في المائة) ، و 63.8 مليون متر مكعب بالنسبة لسد 9 أبريل 1947 (21.3 في المائة).

بدوره، بلغ مخزون سد طنجة-المتوسط بإقليم الفحص أنجرة 19.2 مليون متر مكعب (87.4 في المائة)، بينما مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي وصل الى 20.1 مليون متر مكعب (85.7 في المائة).

وبلغ مخزون سد اسمير بعمالة المضيق-الفنيدق 35.4 مليون متر مكعب (90.9 في المائة)، في حين بلغ مخزون سد شفشاون 11.9 مليون متر مكعب (97.2 في المائة).

وبالحسيمة، بلغت حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابي 9.3 مليون متر مكعب (78.6 في المائة) ،و بقيت حقينة سد (جمعة) في مستوى أدنى ب 1.15 مليون متر مكعب (22.3 في المائة).