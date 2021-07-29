خاص
راعي الفنانين
دعم الأغنية الشبابية وموسيقى الشارع ومنح روادها أوسمة تقديرا لإبداعاتهم رغم أن الملك محمد السادس، قطع نهائيا، في بداية حكمه، مع ثقافة الملاحم الغنائية التي تمجد اسمه وسياسة حفلات “كولو العام زين” التي كانت تشرف السلطة على إقامتها بمناسبة عيد العرش في عهد والده المغفور له الملك الحسن الثاني، إلاأكمل القراءة »
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