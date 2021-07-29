حوادث
أربع جرائم قتل بفاس
ثلاثيني قتل شقيقه بسبب الإرث وحسابات شخصية وراء جريمتي باب السيفر والقطب الحضري قتل ثلاثيني أخاه، صباح الاثنين الماضي، بمنزل أسرتهما بجنان العراقي بسيدي بوجيدة بسبب مشاكل عائلية، في رابع جريمة قتل بفاس في 4 أيام، بعد قتل زوج لزوجته بحي مولاي عبد الله، وإجهاز شابين على نديميهما بحي الأملأكمل القراءة »
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