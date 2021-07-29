وطنية
تخوف من ارتفاع الحالات الحرجة
اللجنة العلمية تنتظر التوصل بأرقام الوفيات والإنعاش لنهاية الأسبوع قبل الحديث عن انتكاسة وبائية وإغلاق جديد يسود تخوف داخل الأوساط الطبية ومهنيي الصحة، من ارتفاع مهول في عدد الحالات الحرجة والخطيرة في صفوف المصابين بفيروس «كورونا»، خلال الأسابيع المقبلة، ما سيتسبب في انهيار المنظومة الصحية تماما في بلادنا. وعلمت «الصباح»،أكمل القراءة »
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