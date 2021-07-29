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مدرسة للحكواتيين بمراكش
تعزز المشهد الثقافي والفني بمدينة مراكش بمدرسة لفنون الحكي ومسرح الحكواتي، تعنى بتكوين جيل جديد من الرواة والقصاصين والحكواتيين. وحسب المشرفين على هذه المؤسسة التعليمية التلقينية، فإن باب الترشيح مفتوح لشباب المدينة وغيرهم، ذكورا وإناثا، ابتداء من فاتح غشت المقبل. وسيشرف الراوي الحكواتي عبد الرحيم الأزلية على مادة تلقين فنونأكمل القراءة »
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