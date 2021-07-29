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عبير في “عودة الأب الضال”
استأنفت عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل “عودة الأب الضال”، إذ تجسد فيه دور زوجة بيومي فؤاد وتحاول النصب عليه، والعمل من تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال. وانتهت عبير صبري، أخيرا، من تصوير فيلم “ليلة العيد” مع المخرج سامح عبد العزيزأكمل القراءة »
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