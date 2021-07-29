الصباح الفني
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الشرطة تطارد ثعبانا هاربا تبحث الشرطة في بلدة هالدينسليبن شرقي ألمانيا عن ثعبان كبير من سلالة “الأصلة” طوله ثلاثة أمتار صار طليقا بعد هروبه من مالكه. وقال مسؤولون إن الثعبان مفقود منذ السبت الماضي، ويفترض أنه لا يزال طليقا في المدينة. ووفقا لما ورد، فإن الثعبان أخضر اللون، ويجب علىأكمل القراءة »
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