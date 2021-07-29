خاص
آراء
مقاربة مندمجة زهير أمانة الله(*) منذ توليه عرش أسلافه الميامين، قام الملك محمد السادس بمجموعة من التغيرات الكبرى، جعلت المغرب يتبوأ مكانته الريادية إقليميا وعالميا، من خلال التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها. التحولات التي عرفها المغرب، حصلت بفضل التوجهات السامية لجلالته، وجعلت المغرب عبارة عن شبكة أوراش للإصلاحات الاقتصاديةأكمل القراءة »
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