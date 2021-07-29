خاص
أقوال
بعد نظر محمد مجد الطالبي* من الصعب الحديث عن كل المنجزات التي شهدها المغرب، منذ تربع جلالة الملك السادس على العرش، في حيز صغير، غير أنه يمكن أن نتحدث بشكل مقتضب عن محطات بارزة في المسار التنموي للمغرب، إذ نجح جلالة الملك في أن يرسخ وجها مغايرا للمغرب على المستوىأكمل القراءة »
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