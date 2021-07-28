أســــــرة
الرموش الاصطناعية… جمال ومخاطر
مختصون ينصحون بإجراء اختبار أولي قبل استعمالها تفاديا للحساسية تلقى الرموش الاصطناعية إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة من قبل شريحة واسعة من النساء، خاصة من لديهن رموش قصيرة أو رقيقة ما يدفعهن إلى استعمالها من أجل تجميل العين والحصول على مظهر أكثر تألقا وجاذبية. وتعتبر الرموش الاصطناعية من وسائل التجميلأكمل القراءة »
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