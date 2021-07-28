حوادث
5 سنوات لسارق دراجة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق دراجة نارية، وحكمت عليه بـ5 سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافه من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للعونات، إثر شكاية تقدم بها صاحب دراجة نارية، أفاد فيها أنه ترك دراجتهأكمل القراءة »
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