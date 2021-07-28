حوادث
الحبس لمضرم النار في التبن
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا وحكمت عليه ب4 حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة، من أجل جناية إضرام النار عمدا في كومة من التبن. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي ببني هلال بخبر إضرام النار في كومة منأكمل القراءة »
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