حوادث
النصب على وكالات لكراء السيارات
وسيط عرض على أصحابها الإشراف على تأجير عدد منها لزبناء له فاختفى عن الأنظار تعرضت شركات لكراء السيارات بالبيضاء، أخيرا، لعملية نصب من قبل شخص قدم نفسه لمسيريها أنه وسيط، فسلموه عددا من السيارات لكرائها لزبنائه مقابل نسبة من الأرباح، قبل أن يختفي والسيارات عن الأنظار، إلى حين اعتقاله منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا