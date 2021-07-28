حوادث
وفـاة بعـد تلقـي لقـاح “جونسـون”
مستخدمة بفندق توفيت مباشرة بعد حقنها وثلاث حالت إغماء في صفوف مستفيدين فارقت مستخدمة بأحد الفنادق بمراكش، الحياة، أول أمس (الاثنين)، مباشرة بعد تلقيها حقنة اللقاح الأمريكي «جونسون أند جونسون»، المضاد لفيروس كورونا، كما سجلت ثلاث حالات إغماء في صفوف باقي المستفيدين من عملية التلقيح. وأفادت مصادر مطلعة أن المستخدمة، المسماةأكمل القراءة »
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