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عقود عقارية تورط قضاء التوثيق بسطات

منذ دقيقتين
ورطت ملفات عقارية معروضة أمام ابتدائية سطات، جهات بقضاء التوثيق بالمحكمة نفسها، بعد أن وجهت لها اتهامات بنسخ عقود عقارية وتسليمها إلى غرباء ضد القانون، تم استغلالها في إنجاز شهادات إدارية ورسوم استمرار طعن فيها بالزور، للسطو على ثلاثة عقارات بالمدينة مخصصة لمشاريع تجارية، تزيد قيمتها عن 30 مليارا. وتسببأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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