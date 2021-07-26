اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين تستعرض عملها بالرباط

عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، اليوم الاثنين بالرباط ، اجتماعها الرابع خصص لاستعراض حصيلة وآفاق عملها.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اطلع أعضاء اللجنة الوطنية في عرض على حصيلة عملها وعمل اللجان الدائمة المتخصصة المحدثة لديها واجتماعات الكتابة الدائمة للجنة، منذ دخول القانون- الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ في 19 غشت 2019 إلى غاية شهر ماي 2021.

وعقدت اللجنة الوطنية خلال هذه الفترة ثلاثة اجتماعات، بينما عقد منسقو اللجان المتخصصة الدائمة اجتماعين واللجان المتخصصة الدائمة 26 اجتماعا والكتابة الدائمة 14 اجتماعا، بمجموع 45 اجتماعا تميزت أشغالها بمساهمة إيجابية لمختلف أعضائها، وبدرجات متفاوتة ، مما مكن من بلورة اقتراحات وتصورات ساهمت في تدقيق الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق أحكام القانون-الإطار.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن العرض أبرز السيرورة التشريعية لتنزيل مشاريع القانون-الإطار، والتي توجت بدخول القانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، حيز التطبيق، وذلك بعد المصادقة عليهما من لدن مجلسي البرلمان.

وتوجت هذه السيرورة ، أيضا ، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ومشروع مرسوم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد.

وتابع العرض أن مشاريع النصوص القانونية التي توجد في طور الدراسة وإبداء الرأي على مستوى القطاعات الثلاثة والتي تشمل الدفعة الثانية والثالثة من المخطط التشريعي والتنظيمي، ستعرض على لجنة الشؤون القانونية قصد الدراسة واستكمال مسطرة المصادقة عليها.

وحول المنهجية المعتمدة في تنزيل أوراش القانون الإطار، أوضح العرض أنه تم إرساء نظام للقيادة والتتبع والتقييم واكبته عملية للتعبئة والتواصل مع الشركاء الجهويين حول مختلف المشاريع، وذلك من خلال عقد 12 لقاء جهويا، مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف التحسيس والتعبئة من أجل الإسهام في تنزيل البرنامج الوطني المنبثق عنها، والتأكد من تملك جميع الفاعلين على مستوى كل جهة لهذه المشاريع وضمان انخراطهم في تنزيل مقتضياتها، فضلا عن التقييم المرحلي لتنزيل البرنامج الجهوي لكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين 2022 على حدة.

وشملت حصيلة عمل اللجنة الوطنية توقيع سبع اتفاقيات-إطار للشراكة والتعاون مع بعض القطاعات الحكومية، وخمس اتفاقيات-إطار للشراكة والتعاون توجد في مسطرة التوقيع، في حين ثلاث اتفاقيات-إطار للشراكة والتعاون هي الآن في مراحلها الأخيرة، على أن يتم ، لاحقا ، توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

وتهدف هذه العقود إلى إرساء حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتعزيز الاستقلالية الفعلية لها في تنزيل حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار، بما سيضمن إرساء التخطيط الاسترإتيجي وإقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية، وكذا إقرار تدابير جهوية مرجعية، وخاصة حافظة المشاريع الجهوية والمخطط الجهوي لتنفيذ القانون-الإطار والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2022-2024)، مع استحضار مضامين النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الرأسمال البشري محددا حاسما لنجاحه والذي يدعو إلى إحداث نهضة تربوية وتحول عميق للنظام التربوي.

وخلص العرض إلى أن إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإرساء هياكلها ولجانها المتخصصة الدائمة، قد مكن من الاشتغال وفق رؤية جامعة تستحضر في ممارسة مهامها الأهداف الكبرى للإصلاح.

كما أدى اعتماد المقاربة التشاركية لجميع الفاعلين واستطلاع رأي المؤسسات والهيئات المعنية في تنزيل الإصلاح سواء على المستوى الاستراتيجي أو القانوني، إلى تحقيق نتائج واعدة تحتاج إلى المزيد من التطوير والدعم، وفق العرض الذي شدد على أن تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، في إطار من التكامل والتناسق والالتقائية والانسجام ، مازال يحتاج إلى المزيد من الدعم والمؤازرة في الجانب المتعلق بتعبئة الموارد الكافية والقارة وتوفير الوسائل اللازمة للتمويل وتنويع مصادره بإسهام الفاعلين والشركاء الآخرين، لا سيما بالنسبة لبعض المواد التي ترتبط بآجال زمنية محددة.

وتؤكد اللجنة وهي تستعرض حصيلة وآفاق عملها، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في الدراسة والمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التطبيقية للقانون- الإطار، خصوصيات المشاريع التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح ومواكبة تنزيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، وتفعيل اللجان المشتركة وتتبع التنفيذ والتقييم المنتظم للنتائج المحصل عليها.