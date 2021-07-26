مطار وجدة : حوالي 90 ألف مسافر خلال النصف الأول من العام

استعمل حوالي 90 ألف مسافر مطار وجدة انجاد الدولي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسب تقرير للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد المسافرين عبر مطار وجدة أنجاد بلغ خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم يونيو الماضي 89 ألفا و 750 مسافرا، مقابل 109 ألاف و 486 مسافرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعادل تراجعا بنسبة 18.03 في المائة، و 288 الفا و 376 مسافرا خلال سنة 2019 (ناقص 68.88 في المائة).

أما خلال شهر يونيو فقط، فقد بلغ عدد المسافرين بالمطار ذاته 30 ألفا و 615 مسافرا، مقابل 1428 مسافرا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أي بارتفاع بنسبة 2043.91 في المائة.

ويضع هذا الأداء مطار وجدة أنجاد في المرتبة السابعة على الصعيد الوطني من حيث حركة النقل الجوي، والثاني على مستوى جهة الشرق بعد مطار الناضور العروي.

وخلال الفترة من 15 يونيو 2021 (اليوم الأول لاستئناف الرحلات الجوية) إلى غاية 30 يونيو 2021، استقبل مطار وجدة 24 ألفا و 881 مسافرا، مقابل 624 مسافرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن مطارات المملكة المغربية استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري مليونين و 473 ألفا و 988 مسافرا، مقابل 11 ألفا و 669 ألفا و548 مسافرا العام الماضي، أي بتراجع بنسبة 78.80 في المائة.