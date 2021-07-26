بورصة البيضاء..تراجع في تداولات الافتتاح

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على تراجع، متأثرة بالأداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي خسر 0,14 في المائة مستقرا عند 12.199,82 نقطة.

فبعد فترة وجيزة من الافتتاح ، انخفض MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة ، ب 0,15 في المائة إلى 995,64 نقطة، وبدوره تراجع ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، بـ 0,15 في المائة إلى 9.914,92 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد سجل نموا بنسبة 0,05 في المائة إلى 914,94 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت “لابيل ڤي” انخفضا بنسبة 2,70 في المائة ، مسجلة بذلك أكبر انخفاض خلال هذا الصباح. وبدورها سجلت كل من “هايتك بيمنت سيستم” ( ناقص 2,29 في المائة) و”القرض العقاري والسياحي” ( ناقص 1,67 في المائة) خسارة.

وفي المقابل سجلت “شركة استغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” تقدما بنسبة 2,61 في المائة ، متقدمة على “بنك إفريقيا” بنسبة 1,20 في المائة ، وطوطال المغرب0,67 في المائة.