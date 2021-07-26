نسبة الملء بسدود الحوض المائي لأم الربيع تبلغ 89ر18 في المائة

بلغت حقينة السدود بالحوض المائي أم الربيع إلى غاية اليوم الإثنين07ر936 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء من 89ر18 في المائة وفق بيانات الرصد اليومي التي تعلن عنها المديرية العامة للمياه بوزارة التجهيز.

ويقل هذا الرقم بنحو نقطتين عما كان مسجلا خلال اليوم نفسه من 2020 حيث كانت حقينة هذه السدود عندها تعرف معدل ملء من 35ر20 في المائة.

وتتوفر جهة بني ملال خنيفرة على 15 سدا رئيسيا من إجمالي 145 سدا بالمملكة بحقينة إجمالية من 5ر3 مليار متر مكعب وإمكانيات سقي لنحو 500 ألف هكتار. وهكذا سجل سد بين الويدان أعلى نسبة ملء تقدر ب 59ر27 في المائة، بحجم يصل إلى 33ر335 مليون متر مكعب، علما أن إجمالي حقينة هذا السد تصل الى مليار و215 مليون متر مكعب.

ويأتي سد المسيرة في المرتبة الثانية بحقينة تبلغ 69ر295 مليون متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء 13ر11 في المائة في مقابل 46ر15 في المائة في 26 يوليوز 2020. أما نسبة ملء سد أحمد الحنصالي، فقد سجلت 11ر22 في المائة (75ر147 مليون متر مكعب).

ويأتي سد مولاي يوسف في الرتبة الرابعة بحقينة 72ر66 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 7ر46 في المائة)، متبوعا بسد الحسن الأول بحقينة من 3ر66 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 28 في المائة).

وتبلغ حقينتا سدي آيت مسعود والدورات على التوالي 95ر9 مليون متر مكعب و15ر5 ملايين متر مكعب فيما تصل حقينة سدي سيدي إدريس وسيدي سعيد معاشو على التوالي 98ر1 مليون متر مكعب، و1ر1 مليون متر مكعب.

وتمت برمجة بناء سدين جديدين بالجهة في 2021 ، ويتعلق الأمر بسد تاكزيرت بإقليم بني ملال بحقينة تقدر ب85 مليون متر مكعب وتيوغزة بإقليم أزيلال بحقينة من 160 مليون متر مكعب. كما تمت برمجة بناء 61 سدا تليا وسدا صغيرا بأقاليم الجهة الخمس من بينها 27 بأزيلال و10 ببني ملال و20 بخنيفرة و3 بخريبكة وواحد بالفقيه بنصالح.