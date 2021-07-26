اذاعة وتلفزيون
“سولو دموعي” على “إم بي سي5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل “سولو دموعي”، من اخراج إبراهيم الشكيري. ويجسد زهير بهاوي دور البطولة إلى جانب كليلة بونعيلات، علما أن العمل التلفزيوني الجديد، يعرف مشاركة يونس ميكري، ورفيق بوبكر، وسعيد باي، وربيعأكمل القراءة »
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