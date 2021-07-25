الداخلة: حملات تحسيسية وتوعوية مكثفة للالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19

تعرف الداخلة، منذ عدة أيام، تنظيم حملات تحسيسية مكثفة في العديد من الأماكن والفضاءات العمومية ،من أجل حث المواطنين على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا (كوفيد-19).

وتروم هذه الحملات التحسيسية ، تذكير المواطنين بضرورة الاحترام الصارم للإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية، من أجل توعيتهم بالمخاطر التي قد تنجم عن أي تراخي من طرف المواطنين في هذا الشأن.

ويتوخى من هذه الحملات التحسيسية ، التي تشرف عليها السلطات المحلية، التواصل عنه قرب مع سكان لؤلؤة جنوب المملكة ، وحثهم على تجنب الازدحام وأي تجمع غير ضروري.

ووقفت القناة الإخبارية (M24)، على الإجراءات المتخذة في عدد من الفضاءات العمومية التي تعرف إقبالا كبيرا للسكان وخاصة المساجد والسوق البلدي ومركب الصناعة التقليدية للداخلة وكذا الكورنيش .

وفي هذا السياق، قام أعضاء من الهلال الأحمر المغربي لواد الذهب ، والعصبة الجهوية للداخلة واد الذهب لكرة القدم ، بعد أن توزعوا على شكل مجموعات بشوارع وأزقة المدينة ، بحملات تحسيسية جددوا خلالها تذكير المواطنين بتفادي التجمعات وضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بقواعد النظافة، والتباعد الجسدي والتلقيح.

وأكد رئيس العصبة الجهوية للداخلة واد الذهب لكرة القدم ، علي أحمد الزين، أن هذه الحملة تروم تشجيع السكان على الاستمرار في تبني السلوكيات الصحية من أجل مكافحة فعالة ضد كوفيد -19 ، لاسيما الارتداء الصحيح للكمامة الواقية ، وغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو بمعقم .

من جهته، أشار التهامي العيساوي، أمين صندوق الهلال الأحمر المغربي لواد الذهب، إلى أن الهدف من مشاركة الهلال الأحمر مع السلطات المحلية في هذه الحملة هو حث السكان على التقيد بالإجراءات الاحترازية، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.

كما دعا العيساوي، المجتمع المدني إلى التعبئة وتنظيم حملات مماثلة في أقرب الأيام، بغية تقديم تقديم النصائح الضرورية للسكان، مع تمكينهم من لعب دورهم بشكل كامل في مكافحة كوفيد -19.