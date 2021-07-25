بورصة البيضاء.. أداء أسبوعي إيجابي ما بين 19و23 يوليوز الجاري

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع ما بين 19و23 يوليوز الجاري، على وقع الارتفاع، حيث ربح مؤشرها الرئيسي مازي 0,42 في المائة مستقرا عند 12.217,21 نقطة.

ففي نهاية هذا الأسبوع، حقق موروكو ستوك انديكس 20 (MSI20) ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,52 في المائة إلى 997,11 نقطة . وبدوره، صعد ماديكس، وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,45 في المائة إلى 9.929,81 نقطة.

ومن جانبه ، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” زيادة بـ 0,10 في المائة، مستقرا عند 914,48 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية ، سجل كل من “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” على التوالي ارتفاعا بنسبة 0,51 في المائة و0,33 في المائة إلى 11.545,74 نقطة و10.399,41 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي أنهى 13 قطاعا مدرجا في البورصة الأسبوع على وقع الارتفاع مقابل 11 قطاعا أنهت الأسبوع على وقع الانخفاض.

ولم يتجاوز الحجم الإجمالي للتداول 91,21 مليون درهم ، في حين سجلت رأسملة البورصة 628,26 مليار درهم.

وخلال هذه الفترة ، سجلت أفضل الأداءات الأسبوعية من قبل كل من “فينيي بروسيت” (12,43 في المائة) ، و”سوطيما” (7,42 في المائة) ، و”النقل” (6,45 في المائة) ، و”إسمنت المغرب” (2,62 في المائة) ، و”كوسومار” (2,6 في المائة) .

وفي المقابل ، سجلت أقوى الانخفاضات لدى “سطوكفيس شمال إفريقيا” (ناقص 4,81 في المائة)، و”سلفين” (ناقص 3,86 في المائة) ، و”الشركة المعدنية إميطير” (ناقص 3,55 في المائة) ، و”اب مغرب.كوم” (ناقص 3,3 في المائة) ، و”كارتيي السعادة” (ناقص 3,15 في المائة).