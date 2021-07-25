منح 16 ترخيصا لاستعمال الملك العام المائي بكلميم وادنون

منحت وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون ، 16 ترخيصا باستعمال الملك العام المائي على مستوى جهة كلميم وادنون برسم 2020 ، وذلك من مجموع الرخص الممنوحة بمناطق نفوذ الوكالة.

وتتوزع هذه التراخيص، حسب تقرير للوكالة، على 6 رخص بأسا الزاك و4 بسيدي إفني و3 بكلميم و3 بطانطان.

ومنحت الوكالة أيضا 46 رخصة خاصة باستخراج مواد البناء من المقالع، مقسمة على 18 رخصة بكلميم و11 رخصة بطانطان و10 رخص بسيدي إفني و7 رخص بأسا الزاك، وذلك من مجموع 51 مقلعا بمختلف العمالات والأقاليم التابعة لنفوذ الوكالة موزعة على مقالع لجمعيات أصحاب الشاحنات، ومقالع دائمة، ومقالع لإنجاز مشاريع عمومية.

بالمقابل، سجلت الوكالة 21 مخالفة تتعلق بالترامي على الملك العام المائي وحفر آبار بدون ترخيص وتوسيع المساحة المسقية، واستخراج مواد البناء، وبناء الحواجز بالأودية، تتوزع على 9 مخالفات بكلميم و 7 بسيدي إفني و3 بأسا الزاك و مخالفتين بطانطان، وذلك من مجموع 63 مخالفة مسجلة بمختلف العمالات والأقاليم التابعة لنفوذ الوكالة.

وبالنسبة للشواهد الإدارية المتعلقة بوضعية الأملاك والعقارات بالنسبة للملك العام المائي، تم على مستوى جهة كلميم واد نون منح 550 شهادة إدارية للطلبات المستوفية، منها 295 بكلميم و253 بسيدي أفني و2 بأسا الزاك.

كما تم إبداء الرأي في 28 مشروعا استثماريا.

ويمتد نفوذ الوكالة على جهات كلميم واد نون (كلميم ، سيدي إفني ، أسا الزاك، طانطان)، ودرعة تافيلالت (ورزازات، زاكورة ، تنغير)، ثم سوس ماسة (طاطا).

يشار إلى أن منطقة نفوذ الوكالة تشمل جهات كلميم واد نون (إقليم كلميم بكامله و 70 بالمائة من إقليم سيدي إفني و 86 بالمائة من إقليم أسا الزاك و 43 بالمائة من إقليم طانطان)، ودرعة تافيلالت (إقليم ورزازات بكامله و 80 بالمائة من إقليم زاكورة و48 بالمائة من إقليم تنغير)، ثم سوس ماسة (إقليم طاطا كاملا).