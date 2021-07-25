العثماني يكذب بلاغا مزيفا على مواقع التواصل

‫أصدر سعد الدين العثماني، توضيحا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال فيه إنه “تم مساء اليوم ترويج بلاغ منسوب لوزارتي الداخلية والصحة بخصوص منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه ثمان مدن، على أساس أنه جديد، في حين أنه بلاغ قديم يعود للسنة الماضية ولا علاقة له بهذه السنة”.

‬وأضاف “إذ لم يصدر أي بلاغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل بين المدن، سواء عن الحكومة عموما أو عن وزارتي الصحة والداخلية خصوصا، باستثناء البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز الجاري، والذي دخلت الإجراءات الواردة فيه حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلاً”.

‬ وأنهى رئيس الحكومة كلامه بالقول، “وإذ نقدم هذا التوضيح فإننا نؤكد أن البلاغات الرسمية تصدر عبر قنوات التواصل الرسمية للحكومة، وغير ذلك فهي أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”.