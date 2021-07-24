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إذاعة فرنسا الدولية: فرنسا لن تغامر بعلاقاتها القوية مع المغرب
ذكرت إذاعة فرنسا الدولية، في مقال على موقعها الرسمي، أن فرنسا غير مستعدة للمغامرة بعلاقتها القوية من كل النواحي مع المغرب، رغم ما أثير من إشاعات حول التجسس، بنظام “بيغاسوس”. وأوضحت الإذاعة أن المغرب يعطي فرنسا معلومات مهمة وحساسة بخصوص محاربة الإرهاب، ناهيك عن التعاون الكبير في مجالات مختلفة، وهماأكمل القراءة »
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