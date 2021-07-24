5494 إصابة جديدة و1604 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 5494 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1604 حالة شفاء و23 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 11 مليون و728 ألف و171 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و794 ألف و265 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 575 ألف و162 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 542 الف و78 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9559، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (5)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)،وسوس-ماسة (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، ومراكش-آسفي (3)، وفاس-مكناس (2)، ودرعة-تافيلالت (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2494)، ومراكش-آسفي (708)، والرباط-سلا-القنيطرة (654)ـ وسوس-ماسة (487)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (292)، ويني ملال-خنيفرة (247)، ودرعة-تافيلالت (202)، وفاس-مكناس (126)، والشرق (113)، وكلميم-واد نون (89)، والعيون-الساقية الحمراء (44)، والداخلة-واد الذهب (38).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 23 ألف و525 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 616 حالة منها 18 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 5، 19 في المائة.