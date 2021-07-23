ملف الصباح
لقجع… ثورة في معقل “فيفا”
الكرة الوطنية نالت عضوية أعلى جهاز وأزاحت منافسا جزائريا بعدما اكتسح “كاف” قاد فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، انتفاضة مغربية في الأجهزة الدولية، بعدما فاز بمقعد بأعلى جهاز بالاتحاد الدولي “فيفا”. وأزاح لقجع، في طريقه،منافسيه الجزائري محمد روراوة، والمصري هاني أبو ريدة، مستفيدا من العلاقة التي ربطها في ظرفأكمل القراءة »
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