وطنية
“حملة” انتخابية برخص “البيران”
مرشحون إسلاميون يختلقون معارك وهمية بالركوب على مزاعم ترخيص لمحلات بيع خمور بدأ العدالة والتنمية حملته الانتخابية للاستحقاقات المقبلة تحت شعار “بار بار” عوض إستراتيجية “دار دار”، إذ اختلق بعض مرشحيه معارك وهمية بدعاية تركب مزاعم ترخيصات وهمية لمنح ترخيصات فتح محلات بيع واستهلاك الخمور. واستعمل أصحاب الخطة الجديدة خطابأكمل القراءة »
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