حوادث
متمردون يقيمون صلاة العيد
تحدوا قرارات الدولة والسلطة تحجز معدات للصلاة في تحد سافر لقرارات السلطات العمومية، والمؤسسات الدينية الرسمية بالبلاد، قرر “متطرفون” بطنجة، مخالفة توجيهات الدولة، القاضية بمنع صلاة العيد، وحاولوا تنظيم طقس الصلاة بعدد من الأحياء، إلا أن السلطات المحلية، تدخلت صباح العيد، وفضت أزيد من خمسة تجمعات بأزقة وشوارع المدينة. وأوردتأكمل القراءة »
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