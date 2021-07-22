بني ملال- خنيفرة… أزيد من 760 ألف شخص تلقحوا ضد كوفيد 19

تم لغاية الآن على صعيد جهة بني ملال خنيفرة تلقيح ما مجموعه 760 ألف و727 شخصا بشكل كامل (الجرعتان الأولى والثانية) ضد كوفيد-19 وفق معطيات المديرية الجهوية للصحة.

وقال هشام الشوبي، مسؤول التواصل بالمديرية، إن ما مجموعه 899 الف و721 شخصا تلقوا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19. وتمثل هذه الأقام تقريبا نسبة 42 في المائة من إجمالي الساكنة المستهدفة في الجهة ضمن الحملة الوطنية للتقليح ضد وباء كورونا.

وتستهدف الحملة الوطنية للتلقيح بجهة بني ملال خنيفرة تلقيح 80 في المائة من السكان ، أو ما يقارب مليون و705 ألف و654 شخصا.

وأضاف الشوبي أن الوضع الوبائي في الجهة قد شهد زيادة كبيرة في الحالات الإيجابية لـكوفيد 19 خلال الأسبوعين الأخيرين داعيا المواطنات والمواطنين إلى الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية التي توصي بها السلطات الصحية الوطنية وبالخصوص الارتداء السليم لأقنعة الوجه الواقية والنظافة واحترام التباعد الجسدي وتجنب التجمعات غير الضرورية خاصة أثناء عيد الأضحى.

وحث وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أمس (الأربعاء)، المواطنين على تلقي اللقاح لوقف تفشي وباء (كوفيد-19)، في سياق ظرفية وبائية تزداد خطورة.

وسجل الوزير في تصريح للصحافة، ارتفاع حالات الإصابة، لاسيما الحالات الخطيرة أو الحرجة المتواجدة في أقسام الإنعاش، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يرقدون في هذه الأقسام يشكلون جزء من فئة عمرية تفوق ال50 عاما فوتوا على أنفسهم تلقي اللقاح.

وتابع أن من بين المصابين من هذه الفئة من يتواجدون في غرف الإنعاش يعانون من الهشاشة ومن أمراض مزمنة أغلبها داء السكري.

وعبر وزير الصحة عن الأسف لكون هؤلاء الأشخاص “ضيعوا على أنفسهم فرصة التلقيح لعدة أسباب، منها تفضيلهم لقاحا على آخر”، مؤكدا ، في هذا الصدد ، أن “جميع أنواع اللقاحات لها نفس المفعول، ويجب الاستفادة من كافة اللقاحات المتاحة من أجل الحصول على الحماية”.